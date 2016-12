ఓటుకు నోటు కేసులో ముఖ్యమంత్రికి సమన్లు, ఎందుకంటే...?

ఎంఏల్ఏల కొనుగోలు వ్యవహరంలో ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హారీష్ రావత్ కు సిబిఐ సమన్లు జారీ చేసింది డిసెంబర్ 26వ, తేది లోపుగా తమ ముందు హజరుకావాలని సిబిఐ సమన్లను పంపింది.

English summary

cbi has reportedly summoned uttarpradesh cm harish rawat in the alleged sting cd and it has asked him to appear on december 26 before it.