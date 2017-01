రెబెల్స్ గెలిస్తే ఉత్తరాఖండ్ నష్టపోయేది: హరీశ్ రావత్

2002లో మాదిరిగా 2019లో లోక్ సభ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయానికి ఉత్తరాఖండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల విజయమే శుభారంభం అంటున్న సీఎం హరీశ్ రావత్.

English summary

Uttarakhand will lose if rebels win, says Harish Rawat