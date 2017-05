ఘోర ప్రమాదం: నదిలో బస్సు పడి 22 మంది మృతి

ఉత్తరాఖండ్‌లో మంగళవారం ఘోర బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రయాణికులతో ఉత్తర కాశీ నుంచి గంగోత్రి వెళ్తున్న బస్సు ప్రమాదవశాత్తూ భగీరథి నదిలో పడింది.

English summary

A bus carrying 29 people from Uttarkashi to Gangotri falls into river on Tuesday. According to sources, so far 22 bodies have been recovered and 8 other who were injured were admitted to hospital. All were residents of Madhya Pradesh.