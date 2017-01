వ్యాపార దిగ్గజాలు అవాక్కు: పదో తరగతి కుర్రాడికి రూ.5 కోట్ల కాంట్రాక్టు

ఓ పద్నాలుగేళ్ల కుర్రాడు తన ప్రతిభతో ప్రపంచ వ్యాపార దిగ్గజాలను అవాక్కయ్యేలా చేశాడు. అతనికి ప్రభుత్వం రూ. 5 కోట్ల ప్రాజెక్టు ఇచ్చింది.

English summary

Harshwardhan Zala, 14, signed a Rs 5 crore-worth MoU with the state government to facilitate production of the drones