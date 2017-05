షాక్: నా కూతురిపై అత్యాచారం జరగలేదు, అక్కడ చీమకుట్టిందంతే

నాలుగేళ్ళ బాలికపై అత్యాచారం చేశారనే 20 ఏళ్ళ యువకుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.అయితే ఈ కేసులో బాధితురాలి తల్లి వ్యవహరించిన తీరు ఆశ్చర్యం కలిగించింది.తన కూతురు జననాంగం వద్ద చీమ కుట్టిందని ఆమె కోర్టుక

English summary

A special Protection of Children from Sexual Offences act court on Friday granted bail to a youth who was arrested on charges of sexually assaulting his four-year-old family friend.