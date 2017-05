షాక్: బైక్ రేసుల తరహాలోనే ప్రైవేట్ బస్సుల రేసింగ్, డ్రైవర్ల లైసెన్స్ రద్దు

ప్రైవేట్ బస్సుల డ్రైవర్లు విపరీతమైన స్పీడ్ తో నడుపుతారని తెలుసు. మోటార్ బైక్ రేసుల తరహాలోనే ఇద్దరు ప్రైవేట్ బస్సుల డ్రైవర్లు పోటీలు పడీ డ్రైవింగ్ చేశారు. ఈ బస్సులు అత్యంత ప్రమాదకరంగా వస్తుండడంతో ఎదరుగ

English summary

A day after a video of two private buses being driven rashly on the Pollachi Road went viral on social media, the district police registered cases against more than 30 private bus drivers plying on the route and also detained the buses.