మాల్యాకు కఠిన షరతులతో కూడిన బెయిల్.. ఏంటవి?

మొబైల్ పోన్ ఎప్పుడూ ఆన్ లోనే ఉంచాలి, ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లకూడదు, ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవద్దు, వంటి షరతులను కోర్టు మాల్యాకు విధించింది.

English summary

Embattled businessman and loan defaulter Vijay Mallya was arrested in London following an extradition request from India where he is accused of fraud.