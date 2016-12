ప్రొబెషనరీ మేనేజర్ పోస్టుల భర్తీకై విజయ బ్యాంకు సంస్థ నుంచి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఆన్ లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

English summary

Vijaya Bank (A Government of India Undertaking) invites Online applications from eligible candidates for recruitment of Probationary Manager in Rajbhasha, Security and Law under specialist category.