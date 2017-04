జయలలిత ఎస్టేట్ లో హత్య: రెండు జీపుల్లో దర్జాగా ఎస్కేప్, సీసీ కెమెరాల్లో!

జయలలిత కొడనాడు ఎస్టేట్ లోకి రెండు జీపుల్లో వెళ్లిన దుండగులు అక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డును హత్య చేసి చోరీ చేసి వెళ్లారని సమీపంలోని గ్రామస్తులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

English summary

Jayalalithaa Kodanadu estate: Villagers have reportedly told the police that a gang was seen entering the estate in two jeeps.