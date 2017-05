అధికారులు అడిగే ప్రశ్నలు ముందుగానే చెప్పండి: కోర్టులో శశికళ పిటిషన్, నో చాన్స్ !

విదేశీ మారకద్రవ్యం (ఫెరా) మోసం కేసుకు సంబంధించి ఈడీ అధికారులు అడిగే ప్రశ్నలను తనకు ముందుగానే చెప్పాలని మనవి చేస్తూ అన్నాడీఎంకే (అమ్మ) పార్టీ తాత్కాలిక ప్రధాన కార్యదర్శి శశికళ నటరాజన్ చెన్నైలోని ఎగ్మూర

English summary

Jailed AIADMK (Amma) leader Sasikala Natarajan has petitioned a court to send her the list of questions to be asked from her when the court takes up framing of charges against her in a two-decade-old FERA case.