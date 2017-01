జియో, ఎయిర్ టెల్ దారిలో వోఢాఫోన్,ఉచిత ఆఫర్లను ప్రకటించిన వోఢాఫోన్

జియో, ఎయిర్ టెల్ తరహలోనే వోఢాఫోన్ కూడ భారీ ఆపర్లను ప్రకటించింది. తన టారిఫ్ ను మార్చింది వోడాఫోన్,.వరుసగా టెలికం కంపెనీలు వినియోగదారులకు భారీగా ఆఫర్లను ప్రకటిస్తున్నాయి.

English summary

vodafone red plans are postpaid plans that the company offers at a starting price of Rs 499. but it is now offering unlimited calls with the pack and all packs above it. Unlimited free calls were earlier available on packs starting Rs 16,999.