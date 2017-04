వొడాఫోన్ యూజర్లకు బంపర్ ఆఫర్.. ఉచితంగా 27 జీబీ 4జీ డేటా

వొడాఫోన్ పోస్టు పెయిడ్ యూజర్లకు బంపర్ ఆఫర్. 4జీ స్మార్ట్ ఫోన్ ఉన్న వారు ఒక్కో నెల 9 జీబీ చొప్పున మూడు నెలల పాటు ఉచితంగా 4జీ డేటా వినియోగించుకోవచ్చు.

English summary

Mumbai: Vodafone is providing its postpaid customers free 9GB data every month for duration of three months, totalling to 27GB of free 4G data. This offer seems to be part of the company’s strategy to keep its users from signing up to Reliance Jio in search for low-cost data offers. The new offer is in addition to a recent offer that provided customers 4GB of data if they upgraded to the Vodafone 4G network. This offer will expire in mid-July, and the Jio Dhan Dhana Dhan offer benefits will end around the same time.