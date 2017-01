ములాయం కు దారేదీ కాంగ్రెస్ తో పొత్తుకు ఇంకా టైముంది,అఖిలేష్ వ్యూహమేమిటి?

కాంగ్రెస్ పార్టీతో పొత్తుకు ఇంకా సమయం ఉందని ఉత్తర్ ప్రదేశ్ సిఎం అఖిలేష్ యాదవ్ ప్రకటించారు. పార్టీ, ఎన్నికల గుర్తు దక్కకపోవడంతో ఏం చేయాలనే సందిగ్థ పరిస్థితుల్లో ములాయం సింగ్ ఉన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

wait for some time for alliance with congress party in uttarpradesy elections said akhilesh, he is meeting with party workers on tuesday in his residence .