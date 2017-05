"50 మంది పాకిస్తాన్ సైనికుల తలలు తీసుకురండి"

‘‘దేశం కోసం నా తండ్రి ప్రాణ త్యాగం చేశారు. ఆయన త్యాగం వూరికే పోకూడదు. అందుకు ప్రతీకారంగా 50 మంది పాకిస్థాన్‌ సైనికుల తలలు తీసుకురావాలి’’

English summary

Shattered and traumatized with the news of her father's horrific death at the hands of the Pakistan's BAT in Jammu and Kashmir's Krishna Ghatti, the daughter of Border Security Force (BSF) head constable Prem Sagar on Tuesday demanded '50 heads in return' of her father's life. "His sacrifice should not be forgotten, we want 50 heads in return for his life," said Saroj while consoling her mother, who was still coming to terms with her husband's gruesome death.