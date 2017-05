ట్విట్టర్ డౌన్: వాన్నక్రై ఎటాక్ జరిగిందా?, యూజర్స్ ఆందోళన

ట్విట్టర్ లోకి లాగిన్ అయిన 15-20నిమిషాల వరకు సర్వర్ డౌన్ లోనే ఉందని, కొంతమంది యూజర్స్ ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

So, apparently #Twitter is partially down, I couldn't tweet during the last 20 minutes #AT #TwitterDown

English summary

Twitter appeared to have faced an outage, as several users on Friday morning reported issues while posting tweets. Twitter flashed “Cannot read property ‘code’ of undefined”, “Internal server error” and other such messages when users tried to post tweets at around 10.30am, triggering panic in wake of the worldwide ‘wannacry’