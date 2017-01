ఇంత ఘోరమా!: సైనికులకు ఇలాంటి తిండి పెడుతున్నారా!?

పది గంటల పాటు డ్యూటీ చేసి రాత్రికి సేదతీరే సమయంలో పసుపు, ఉప్పుకలిపిన సూప్‌ ఇస్తున్నారని, ఖాళీ కడుపుతోనే రాత్రుళ్లు నిద్రపోవాల్సి వస్తుందని యాదవ్ తెలిపారు.

English summary

A BSF jawan, deployed along the Indo-Pakistan border in Jammu and Kashmir, has alleged that troops are served bad quality food and even have to manage with an “empty stomach” sometimes, prompting the border guarding force to initiate an inquiry.