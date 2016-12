ఆ 'రెండే 'మాకు ఎన్నికల్లో విజయాన్ని అందిస్తాయి,ఆ రాజకీయాలకు మేం దూరం

పెద్ద నోట్ల నగదు రద్దు, అభివృద్ది అనే అంశాల ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీకి విజయాన్ని అందిస్తాయని ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ చెప్పారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

development and demonetasion advatage for our party said uttar pradesh cm akhilesh yadav. he interview a news media recently. after demonetisation people suffer for new currency. after nov 8 ,people thought about cash only said akhilesh yadav.devolapment, demonetasion also advantage our party said.