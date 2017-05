పెళ్లి.. జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే మధుర జ్ఞాపకం. సంగీతం, డ్యాన్స్, నవ్వులు, ప్రేమ కలబోతలతో అంతులేని ఆనందంతో జరిగేది పెళ్లి.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 12:51 [IST]

English summary

Weddings are a timeless declaration of love filled with music, dance, laughter, and love where you create memories for a lifetime. While a wedding remains the celebration of an eternal bond between two people, every wedding is different; intimate and reflective of the couple’s idea of love.