మమత బెనర్జీ మహిళనేనా: బీజేపి నేత వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు

పశ్చిమబెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై ఆ రాష్ట్రానికిచెందిన బీజెపీ నేత ఒకరు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మమత నపుంసకురాలు అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 15:53 [IST]

English summary

BJP leader is caught in controversy after having called West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee a eunuch. Can’t understand whether Mamata Banerjee is a man or woman.