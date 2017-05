జస్టిస్ కర్ణన్ అదృశ్యం.. ఎక్కడున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? పోలీసులకు చుక్కలు!

కలకత్తా హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ కర్ణన్‌ ఆచూకీపై మిస్టరీ నెలకొంది. అరెస్టును తప్పించుకునేందుకు ఆయన చెన్నై నుంచి నెల్లూరు జిల్లా తడకు వచ్చారని ఒకపక్క, లేదు పూజల కోసం శ్రీకాళహస్తికి చేరుకుంటున్నారన

English summary

Swinging into action after the Supreme Court ordered the arrest of Calcutta High Court Judge C.S. Karnan, top police officers of West Bengal reached Chennai on Wednesday morning and mounted a search for him.Some members of the team went to Srikalahasti, in Andhra Pradesh, while the rest camped in the city. The team also searched for him in Tada and surrounding areas. Intelligence sources told The Hindu: “We have launched a manhunt to arrest him but his whereabouts are not known. So far, he is not traceable.”