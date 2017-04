సోషల్ మీడియాలో జర జాగ్రత్త! హద్దు మీరి ప్రవర్తిస్తే.. జైలుకే!!

ఇంటర్నెట్‌లో, ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియాలో ఒళ్లు దగ్గర పెట్టుకుని కామెంట్లు, పోస్టులు పెట్టడం మంచిది. లేదంటే లేని తలనొప్పిని కొని తెచ్చుకున్నట్లే.. ఒక్కోసారి జైలు ఊచలు కూడా లెక్కపెట్టాల్సి వస్తుంది.

English summary

New Delhi: With the increase of social networking sites, online activity and messaging apps, cyberbullying is on the increase. In a survey by Ditch the Label, 47% of young people who took the survey have received nasty profile comments and 62% have been sent nasty private messages via smartphone apps. This is very worrying as it shows how cyber bullying is on the increase. Most of the apps and social networking sites are for people aged 13 and over. They also state that bullying, abusive behaviours which includes harassment, impersonation and identity theft are banned and not allowed.