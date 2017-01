"రేపిస్టు మీ గదికే వస్తే మీరేం చేస్తారు?..": విద్యార్థినులకు ఎమ్మెల్యే వికృత ప్రశ్నలు

అత్యాచార ఘటనపై బీహార్ కు చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే విద్యార్థినులతో అత్యంత మొరటుగా వ్యవహరించారు. తానే పోలీసు అవతారం ఎత్తి ఇంటరాగేషన్ చేపట్టిన సదరు నాయకుడు వికృత ప్రశ్నలు సంధించి .

English summary

A Bihar lawmaker, in an appalling display of insensitivity, is seen on camera asking the friend of a murdered student: "How can you tell she was raped... Where was blood coming from?" Lalan Paswan also implies during his "interrogation" that the killer could be known to some girls.