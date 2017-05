దారుణం: వాట్సాప్ రూమర్లతో 7గురి హత్య, పోలీసులపై దాడులు

జార్ఖండ్ లోని సింగ్ భూమ్ జిల్లాలో కొంతమంది పిల్లలను ఎత్తుకుపోతున్నారంటూ వాట్సాప్ లో వదంతలుు వ్యాపించడంతో రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో గ్రామస్థులు కొందరిని పట్టుకొన్ని చితక్కొట్టారు.

English summary

At least 19 people have been arrested three days after seven people were beaten to death by a violent mob in two separate incidents in Jharkhand's Singhbhum district over suspicion of being child-lifters, police said. Rumours on social media, according to the police, led to the "unfortunate and unprecedented" incidents.