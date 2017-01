ఐటీ దిగ్గజం విప్రో చైర్మన్ అజీమ్ ప్రేమ్‌జీకి ఓ పదకొండేళ్ల అమ్మాయి సంతోషం గురించి ప్రశ్నించింది. దీనిని ప్రేమ్‌జీ తాజాగా సంస్థ ఉద్యోగులతో గుర్తు చేసుకున్నారు.

English summary

When an 11 year old asked Azim Premji what made him happy.