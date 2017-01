నటుడిగా ఉన్న పేరు ప్రతిష్టలు గొప్పవారితో పాటు అనుమానాస్పద వ్యక్తులనూ కలిసేలా చేస్తాయని, తాను కలిసిన అలాంటి వారిలో దావూద్ ఇబ్రహీం కూడా ఉన్నాడని రిషీ కపూర్ చెప్పారు.

English summary

When Rishi Kapoor went on a tea date with Dawood Ibrahim.