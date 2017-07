ముంబై: మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో రెండు మోనో రైళ్లు ఒకే ట్రాక్ పైన ఎదురెదురుగా వచ్చాయి. దగ్గరగా వచ్చి ఆగిపోయాయి. దీంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.

భారీ ప్రమాదం తప్పిందంటూ ఇందుకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్లు అవుతున్నాయి. డైవర్ల అప్రమత్తతో ప్రమాదం తప్పిందని చెబుతున్నారు.

అయితే, ఆ రెండు రైళ్లు ఎందుకు ఎదురెదురుగా వచ్చాయనే విషయం తెలియరాలేదు. రెండు రైళ్లు కూడా వ్యతిరేక మార్గంలో నడుస్తున్నాయి. అలాంటప్పుడు ఒకే ట్రాక్ పైన ఎందుకు వచ్చాయో తెలియరాలేదు.

Major accident averted #Mumbai #MonoRail came on same track. No reports of any injury,

Awaiting more details@RidlrMUM