రాహుల్ ‘భూ కంపం’పై మోడీ కౌంటర్: సభలో నవ్వులు

తాను మాట్లాడితే భూకంపం వస్తుందన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీకి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఘాటైన కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Taking a jibe at Rahul Gandhi for his earthquake remark, Prime Minister Narendra Modi on Thursday said a young leader is learning to speak now, but it has not resulted in an 'earthquake'. Rahul had last week said that an earthquake will occur when he begins to speak.