రక్షణ విధానాలను వ్యతిరేకించినందుకే హెచ్ 1 బీ వీసా నిబంధనలు కఠినతరం: ఉర్జిత్

అమెరికా కొత్త హెచ్ 1 బీ వీసా పాలసీ నిబంధనలపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇండియా గవర్నర్ ఉర్జిత్ పటేల్ స్పందించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Cautioning against protectionism, RBI Governor Urjit Patel asked where giant American corporations like Apple, Cisco and IBM would be if they had not sourced the best products and talent from across the world.