ఎందుకీ మౌనం :బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయకుండా ఉన్న రద్దుచేసిన నోట్లెన్నీ

పెద్ద నగదు నోట్లను రద్దుచేసిన తర్వాత బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేయకుండా మిగిలిన రద్దుచేసిన నగదు ఎంత ఉందనేవిషయాన్ని ప్రకటించకుండా ఆర్ బి ఐ గోప్యత పాటిస్తోంది.

English summary

since the statement by the deputy governor on December 13, which said rs 12.44 lakh crore of the old rs 500 and rs 1000 notes (‘invalid notes’) had been received by the rbi or in currency chests,we are still very far away from the full replacement of the cash withdrawn from circulation, with such replacement falling well short of the halfway mark by December 23.