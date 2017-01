యూపీ బీజేపీకి కీలకం: ఎన్నో కారణాలు, సీఎం రేసులో వీరే..

కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉత్తర ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవడం చాలా ముఖ్యం. మిగతా వాటి కంటే యూపీ పైనే బీజేపీ ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. అందుకు ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి.

English summary

To declare or not to declare is the question that daunts the BJP in Uttar Pradesh.