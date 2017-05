రజనీకాంత్ నోట గుడ్ న్యూస్?: అన్ని పార్టీలకు అవసరమే, నేడు మాత్రం బిగ్ ఫైట్!

సౌత్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తమిళనాడు రాజకీయాల్లోకి వస్తారనే భయంతో ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన రాజకీయ పార్టీలతో పాటు జాతీయపార్టీల నాయకుల్లో దడపుట్టుకుంది.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 17:55 [IST]

Political circles are debating why actor Rajinikanth is start talking about politics all of a sudden.