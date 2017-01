ఆశ్చర్యం: బుందేల్ ఖండ్ నుండే అఖిలేష్ ఎందుకు పోటీచేయాలనుకొంటున్నాడు?

ప్రత్యర్థులపై పైచేయి సాధించేందుకుగాను బుందేల్ ఖండ్ నుండి పోటీచేసేందుకు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అఖిలేష్ యాదవ్ ప్రయత్నాలను ప్రారంభించాడు. రాజకీయంగా ప్రత్యర్థుల ఎత్తులను చిత్తుచేసేందుకు ఎస్ పి .

English summary

why akhilesh wants to contest from bundelkhand, he is plan to upper hand opposite parties in bundelkhand