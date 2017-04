చత్తీస్‌గఢ్‌లో సోమవారం నాడు సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లపై జరిగిన దాడి జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఇరవై ఆరు మంది జవాన్లను కోల్పోయాం.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

There is no word from the government on the appointment of a new Central Reserve Police Force chief. The CRPF, which was a victim of a brutal Naxal attack in which 26 jawans died has been headless for the past two months now.