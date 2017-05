నాటకాలు: శశికళను మంత్రి బాలకృష్ణారెడ్డి ఎందుకు కలిశారు: పన్నీర్ గ్రూప్

తమిళనాడు రాష్ట్రంలో పన్నీర్ సెల్వం, పళనిస్వామి గ్రూపుల విలీనం ప్రక్రియ దాదాపుగా నిలిచిపోయింది.

English summary

Accusing the rival Edappadi K. Palanisami camp of “enacting drama” on booting out V. K. Sasikala from the AIADMK, the OPS camp on Sunday sought to know the reason behind animal husbandry minister P. Balakrishna Reddy meeting the interim general secretary of the party in Bengaluru prison.