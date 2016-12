తమిళనాట ఐటీ దాడుల కలకలం: మమత ఆగ్రహం, రాహుల్ బాంబుపై కేజ్రీ

తమిళనాడు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామ్మోహన్ రావు ఇంటి పైన ఆదాయపన్ను దాడి అంశంపై పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్రంగా స్పందించారు.

English summary

Why don't they raid Amit Shah: Mamata Banerjee on IT raid in Tamil Nadu Chief Secretary's house.