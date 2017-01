అలా అయితే, మా ఆయనకు గన్ ఎందుకిచ్చారు?: జవాను భార్య

సైనికులకు నాణ్యతలేని ఆహారం పెడుతున్నారని ఆరోపించిన బీఎస్ఎఫ్ జవాను తేజ్‌ బహదూర్‌కి అండగా నిలిచింది ఆయన కుటుంబం.

English summary

The wife of the BSF jawan whose video about inferior food served to paramilitary personnel hit the headlines spoke out in defence of her husband on Wednesday.