షాక్: షీనాబోరా హత్యకేసును విచారిస్తున్న పోలీస్ అధికారి భార్య అనుమానాస్పద మరణం

షీనాబోరా హత్యకేసులో విచారణ అధికారి ధ్యానేశ్వర్ గనోర్ భార్య దీపాలి గనోర్ మంగళవారం రాత్రి అనుమానాస్పదస్థితిలో మరణించింది.

English summary

Deepali Ganore, the wife of Mumbai police inspector Dyaneshwar Ganore, was found dead inside her house in Mumbai's Santacruz area on Tuesday night.