భర్తను హతం చేసి ఏం చెప్పిందంటే!, ప్రియుడితో కలిసే ప్లాన్.. రాత్రికి రాత్రే

సింగారం గొంతుపై గాయాలు ఉండటంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం బాడీని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించి.. అతని భార్యను విచారించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Satya, A house wife killed her husband with her lover on monday night. In police enquiry she revealed the truth