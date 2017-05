పెళ్లిలో డ్యాన్స్ చేయలేదని.. భార్యపై ఓ భర్త ఎంత దారుణానికి ఒడిగట్టాడంటే!

పెళ్లిలో భాగంగా 'కలేవా' అనే తంతు జరుగుతుండగా.. భర్త అజయ్ ఆమెను డ్యాన్సు చేయాల్సిందిగా కోరాడు. తనతోను, అతిథులతోను కలిసి డ్యాన్స్ చేయాల్సిందిగా ఒత్తిడి చేశాడు.

English summary

A man allegedly pushed his wife down from the roof of a house in an inebriated state when she refused to dance with him during a marriage function in Dighwat village of Chillaghat town in Banda district on Saturday night.