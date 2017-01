చెత్తకు-వైఫైకి లింకు?: ఆ డబ్బాలో చెత్త వేస్తే.. ఫ్రీ వైఫై..

యూజర్లు వేసిన చెత్తను గుర్తించి పై భాగంలో అమర్చిన ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్‌కు మెసేజ్ పంపుతుంది. దీంతో ఆ మెసేజ్‌ను రిసీవ్ చేసుకున్న ఎల్‌ఈడీ స్క్రీన్‌పై ఓ పాస్‌వర్డ్ దర్శనమిస్తుంది.

English summary

Startup ‘ThinkScream’ came up with the ‘wifi trash bin’. Every time you responsibly dispose trash, it gives you access to 15 minutes of free wifi and here’s what the design looks like. It is four and a half feet tall and has an LED screen to generate the access code