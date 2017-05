రజినీ రాజకీయ అరంగేట్రం రేపేనా?: ‘ఎలాగైనా సీఎం చేస్తారు!’

దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ రాజకీయ అరంగేట్రంపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠకు రేపే తెరపడే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. మే 19నే అభిమానులతో చివరి సమావేశం ఉండటంతో ఆరోజే రజినీకాంత్ కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉం

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

When Superstar Rajinikanth gave his first speech to fans after eight years on May 15, no one expected him to address the big question of whether he would enter politics. But he did. And that has set off speculations on when he would make his grand political entry.