సమాజ్ వాదీ పార్టీలో నెలకొన్న సమస్యలను తానే కారణమనే ఆరోపణలను అమర్ సింగ్ ఖండించారు.అయితే ములాయం గుండెల్లో నుండి తనను తీసివేస్తే తాను భాదపడతానని ఆయన ప్రకటించారు.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 14:51 [IST]

English summary

He won’t mind his expulsion from the party but would definitely feel bad if Mulayam Singh Yadav discards him from his heart said amarsingh . “i will feel bad if mulayam singh yadav will discard me from his heart and if i would be expelled from the party then it will not be regretful for me,” he said.