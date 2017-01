భారత సరిహద్దు వెంట తాము శాంతిని కోరుకుంటున్నామని ఆర్మీ చీఫ్ బిపిన్ రావత్ అన్నారు. ఆర్మీ డే సందర్భంగా ఆదివారం మాట్లాడారు. సైనికులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 17:10 [IST]

Army Chief General Bipin Rawat on Sunday saluted the martyrs sacrificed their lives for the country. "Salute martyrs who sacrificed their lives, our valour is because of them; indebted to them and their families," he said.