నో కామెంట్, చెప్పేదేం లేదు: బీజేపీలో చేరడంపై రజనీకాంత్ సస్పెన్స్

తాను రాజకీయాల్లో వస్తానని బుధవారం రజనీకాంత్‌ మరోమారు సూచనప్రాయంగా తెలిపారు. బుధవారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తాను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానో అది అభిమానులకు చెప్పానని, ఇక ఇప్పుడు చెప్పేందుకు ఏమీ లేదన్నారు

English summary

Superstar Rajinikanth neither refused nor confirmed his willingness to join the BJP if he entered electoral politics. Leaving his decision open-ended, Rajinikanth told the media that he had 'no comments' tomake when asked if he would consider joining the BJP.