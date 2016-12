చిక్కులు - శశికళ ఆందోళన: మొదటి అడుగులోనే దెబ్బ తగిలితే!

శశికళకు ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసు భయం ఉంది. అప్పీలు కేసులో ప్రతికూలంగా తీర్పు వెలువడితే తన రాజకీయ భవిష్యత్తును దెబ్బ తీస్తుందని ఆమె భావిస్తున్నారు.

English summary

At a time when the AIADMK is looking for a successor to lead the party, corruption cases against Sasikala Natarajan might prove to be a stumbling block in her rise to power