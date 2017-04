శశికళ నుంచి 'విముక్తి': పదవులపైనే పళని, పన్నీర్ కుస్తీ

తాజాగా అన్నాడీఎంకేలోని రెండు వర్గాల విలీనం దిశగా వడివడిగా అడుగులు పడుతున్న వేళ ప్రధాన పదవుల పంపకంపై ప్రతిష్ఠంభన ఏర్పడింది.

English summary

Line clear for merger of Two Anna DMK fractions. Today Panner and Palani Swamy groups once again go for talks, both sides stiff on CM post