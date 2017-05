విప్రో టెక్కీలకు దెబ్బ: తక్కువ రేటింగ్ ఉన్నవారికి ఉద్వాసనే!

ప్రస్తుతం విప్రో సంస్థలో 1.8లక్షల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తుండగా.. బోటమ్ 10శాతంలోకి 5/2 రేటింగ్ ఇచ్చిన వారందరికి పింక్ స్లిప్పులు చేతుల్లో పెట్టనున్నట్లు వారు చెప్పారు.

English summary

Wipro, India’s third-largest IT services company, is looking to reduce its workforce by 10 percent this year, Moneycontrol has learned from some managers in the company. Wipro currently employees close to 1.8 lakh people.