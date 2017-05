విప్రో కంపెనీకి వార్నింగ్: రూ. 500 కోట్లు ఇవ్వకుంటే కార్యాలయాలపై దాడులు !

ప్రసిద్ది చెందిన విప్రో కంపెనీకి గుర్తు తెలియని వ్యక్తి బెదిరింపుల ఈ మెయిల్ పంపించి రూ. 500 కోట్లు ఇవ్వకుంటే బెంగళూరులోని మీ కంపెనీ ఐటీ కార్యాలయాలపై దాడులు చేస్తామని వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో పోలీసులు కేసు న

English summary

Wipro received an anonymous email, threatening a massive attack on all its offices in Bengaluru if the IT firm did not pay up Rs 500 crore in digital currency of bitcoins through a certain link online.