చెత్త రాజకీయాలను మార్చేద్దాం, పక్కా తమిళుడినే: తేల్చేసిన రజినీ, స్వామికి కౌంటర్

తాను తమిళుడినేనని దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ స్పష్టం చేశారు. తాను కర్ణాటక నుంచి వచ్చినా.. మీ(అభిమానుల) అభిమానంతో తనను పూర్తిగా తమిళుడిగా గొప్ప స్వాగతం పలికారని చెప్పారు.

English summary

Actor Rajinikanth dropped yet another hint of a political plunge, perhaps the strongest till date, saying the “political system needs to be changed”.