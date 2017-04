పొరపాటున భర్తను చంపేసింది, ఎలా జరిగిందంటే?

బెంగుళూరులో స్థిరపడిన ఓ మళయాళీ కుటుంబం కేరళలోని మున్నార్ కు విహారయాత్రకు వెళ్ళింది. ఈ విహారయాత్ర ఆ కుటుంబంలో విషాదాన్ని నింపింది. ప్రమాదవశాత్తు భార్య చేతిలో భర్త మరణించాడు. సైకిల్ రైడింగ్ చేస్తున్న భర

English summary

A Bengaluru-based Malayalee family's vacation to Munnar turned tragic when the husband, who was riding a bicycle, died after being knocked down by a car that was driven by his wife.